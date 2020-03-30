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У главы Запорожского областного совета Григория Самардака диагностировали коронавирусной болезни.
Об этом сообщила пресс-служба облсовета.
– Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован на COVID-19. Сейчас председатель областного совета дома под наблюдением семейного врача. Его семья в самоизоляции, - говорится в сообщении.
Самардак обратился ко всем жителям области с просьбой ответственно отнестись к принятых в стране и в области карантинных мероприятий.
По данным Запорожского областного лабораторного центра, по состоянию на 11:00 30 марта в области зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19: 9 инфицированных в Запорожье, 1 в Бердянске, 2 в Мелитополе и 1 в Мелитопольском районе.
Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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У главы Запорожского областного совета Григория Самардака диагностировали коронавирусной болезни.
Об этом сообщила пресс-служба облсовета.
– Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован на COVID-19. Сейчас председатель областного совета дома под наблюдением семейного врача. Его семья в самоизоляции, - говорится в сообщении.
Самардак обратился ко всем жителям области с просьбой ответственно отнестись к принятых в стране и в области карантинных мероприятий.
По данным Запорожского областного лабораторного центра, по состоянию на 11:00 30 марта в области зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19: 9 инфицированных в Запорожье, 1 в Бердянске, 2 в Мелитополе и 1 в Мелитопольском районе.
Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа