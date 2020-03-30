У главы Запорожского областного совета Григория Самардака диагностировали коронавирусной болезни.

Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

– Глава Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован на COVID-19. Сейчас председатель областного совета дома под наблюдением семейного врача. Его семья в самоизоляции, - говорится в сообщении.

Самардак обратился ко всем жителям области с просьбой ответственно отнестись к принятых в стране и в области карантинных мероприятий.

По данным Запорожского областного лабораторного центра, по состоянию на 11:00 30 марта в области зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19: 9 инфицированных в Запорожье, 1 в Бердянске, 2 в Мелитополе и 1 в Мелитопольском районе.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.