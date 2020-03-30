В субботу, 28 марта, депутат Николаевского областного совета Владимир Фроленко передал районным больницам области респираторы с высоким уровнем защиты и щитки для лица. В ближайшее время медучреждения получат также антисептические средства.

Об это депутат написал на своей странице в Facebook.

— Сейчас Украина, как и весь мир, столкнулась с эпидемией коронавируса. В это нелегкое время чрезвычайно важно обеспечить наши больницы всем необходимым. Именно поэтому, я принял решение лично посетить районные больницы и оказать максимальную помощь медикам, - пишет Владимир Фроленко.

По его словам, при поддержке народного депутата Украины Юрия Бойко, удалось получить 3 тысячи защитных масок и передать их в районные больницы Баштанского, Березнеговатского, Снигиревского, Новобугского, Новоодесского и Казанковского районов Николаевской области.

Также он рассказал, что общался с врачами медучреждений области и пришел к мнению, что больницы не готовы к эпидемии коронавируса. В частности, в Баштанский центральной районной больнице, по состоянию на 24 марта, были в наличии всего 20 респираторов, которые должны защищать врачей, работающих непосредственно с больным COVID-19.

— Учитывая, что это медучреждение должно по плану принимать больных с подозрением на коронавирус, считаю такое количество защитных средств крайне неудовлетворительным! По моему мнению замалчивать реальные цифры и рассказывать, что у нас все хорошо неправильно, - считает Владимир Фроленко.

Также депутат призвал жителей Николаева и области соблюдать карантин и оказывать всевозможную помощь медицинским работникам.

— Нам всем сегодня нужно беречь себя, соблюдать карантина и помогать врачам, кто чем может. Если заболеют врачи, то просто некому будет спасать жизни наших граждан!, - сказал Владимир Фроленко.

Депутат рассказал, что в субботу, 28 марта, в районные больницы области он передал респираторы с высоким уровнем защиты, щитки для лица и на данный момент ожидает антисептические средства, которые в ближайшее время также передаст в районные больницы.

— Надеюсь, что эти маски и средства защиты помогут уберечь врачей и спасти драгоценные жизни наших граждан. Я благодарен всем, кто в это нелегкое время не остался в стороне и помогает нашим больницам. Если кто-то думает, что его это обойдет стороной, то он ошибается — сегодня никто не застрахован. Это наша общая проблема, которую мы должны преодолеть все вместе! Поэтому я призываю предпринимателей, фермеров и просто неравнодушных людей: подключайтесь и помогайте нашим врачам!, - сказал Владимир Фроленко.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета Владимир Фроленко просит выделить районным больницам из бюджета области деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.