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Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, на время карантина освободила нанимателей от платы за пользование арендованным имуществом.
Принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом поддержали 312 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Страна.
В соответствии с документом, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом) Гражданского кодекса Украины.
При этом на время карантина продолжаются сроки общей и специальной исковой давности, преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности, прекращения поручительства, права на обжалование действий исполнителя завещания. То же самое касается исковой давности, которая применяется к требованиям в связи с недостатками проданного товара, требованиям о расторжении договора дарения, а также требованиям, вытекающим из договора найма.
Также законопроект запрещает на период карантина повышение процентной ставки по кредитному договору.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за антикризисный закон. Он вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.
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Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, на время карантина освободила нанимателей от платы за пользование арендованным имуществом.
Принятие соответствующего законопроекта №3275 в целом поддержали 312 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Страна.
В соответствии с документом, освобождение от платы осуществляется в соответствии с частью 6 (наниматель освобождается от платы за все время, в течение которого имущество не могло быть использовано им в силу обстоятельств, за которые он не отвечает) статьи 762 (плата за пользование имуществом) Гражданского кодекса Украины.
При этом на время карантина продолжаются сроки общей и специальной исковой давности, преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности, прекращения поручительства, права на обжалование действий исполнителя завещания. То же самое касается исковой давности, которая применяется к требованиям в связи с недостатками проданного товара, требованиям о расторжении договора дарения, а также требованиям, вытекающим из договора найма.
Также законопроект запрещает на период карантина повышение процентной ставки по кредитному договору.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за антикризисный закон. Он вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа