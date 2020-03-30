Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не поддержал изменения в госбюджет в связи с тем, что депутаты не успели ознакомиться с законопроектом.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV, пишут Буквы.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, причиной тому стала неознакомленность с текстом законопроекта некоторых нардепов.

— Почему сегодня депутаты не нашли поддержки в полном объеме? Не все успели ознакомиться, — сказал Денис Шмыгаль.

Также Денис Шмыгаль заявил, что некоторые депутаты не присутствовали на заседаниях фракций, где обсуждался пакет изменений, и сегодня решили внести правки.

— Мы действительно работали последних пять дней совместно с депутатским корпусом. Закон подготовлен вместе с комитетом, с депутатскими фракциями. Но на заседаниях фракции были не все депутаты, соответственно, захотели ознакомиться, внести корректировки, правки, — отметил он.

Напомним, Верховная Рада Украины не поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год, связанные с пандемией коронавируса. Законопроектом предлагали уменьшить доходы бюджета на 123 миллиарда гривен ($4,36 миллиарда), дефицит увеличить на 200 миллиардов гривен ($7,1 млрд) и создать фонд противодействия коронавирусу.