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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не поддержал изменения в госбюджет в связи с тем, что депутаты не успели ознакомиться с законопроектом.
Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV, пишут Буквы.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, причиной тому стала неознакомленность с текстом законопроекта некоторых нардепов.
— Почему сегодня депутаты не нашли поддержки в полном объеме? Не все успели ознакомиться, — сказал Денис Шмыгаль.
Также Денис Шмыгаль заявил, что некоторые депутаты не присутствовали на заседаниях фракций, где обсуждался пакет изменений, и сегодня решили внести правки.
— Мы действительно работали последних пять дней совместно с депутатским корпусом. Закон подготовлен вместе с комитетом, с депутатскими фракциями. Но на заседаниях фракции были не все депутаты, соответственно, захотели ознакомиться, внести корректировки, правки, — отметил он.
Напомним, Верховная Рада Украины не поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год, связанные с пандемией коронавируса. Законопроектом предлагали уменьшить доходы бюджета на 123 миллиарда гривен ($4,36 миллиарда), дефицит увеличить на 200 миллиардов гривен ($7,1 млрд) и создать фонд противодействия коронавирусу.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что парламент не поддержал изменения в госбюджет в связи с тем, что депутаты не успели ознакомиться с законопроектом.
Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV, пишут Буквы.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, причиной тому стала неознакомленность с текстом законопроекта некоторых нардепов.
— Почему сегодня депутаты не нашли поддержки в полном объеме? Не все успели ознакомиться, — сказал Денис Шмыгаль.
Также Денис Шмыгаль заявил, что некоторые депутаты не присутствовали на заседаниях фракций, где обсуждался пакет изменений, и сегодня решили внести правки.
— Мы действительно работали последних пять дней совместно с депутатским корпусом. Закон подготовлен вместе с комитетом, с депутатскими фракциями. Но на заседаниях фракции были не все депутаты, соответственно, захотели ознакомиться, внести корректировки, правки, — отметил он.
Напомним, Верховная Рада Украины не поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год, связанные с пандемией коронавируса. Законопроектом предлагали уменьшить доходы бюджета на 123 миллиарда гривен ($4,36 миллиарда), дефицит увеличить на 200 миллиардов гривен ($7,1 млрд) и создать фонд противодействия коронавирусу.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа