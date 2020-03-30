Верховная Рада Украины не поддержала изменения в государственный бюджет на 2020 год, связанные с пандемией коронавируса. Законопроектом предлагали уменьшить доходы бюджета на 123 млрд грн ($4,36 млрд), дефицит увеличить на 200 млрд грн ($7,1 млрд) и создать фонд противодействия коронавирусу.

За соответствующее решение проголосовали 223 депутатов из 226 необходимых, передает Hromadske.

Так правительство предлагало уменьшить доходы бюджета на 122,9 млрд грн ($4,36 млрд) и создать специальный фонд борьбы с коронавирусом на 97,1 млрд грн ($3,45 млрд): средства из него планировали тратить на приобретение медицинского оборудования, социальная защита населения, пополнение резервного фонда.

Кроме этого, Рада отказалась уменьшать расходы на:

Выплату субсидий (на 8,2 млрд грн, или $290 млн)

Фонд регионального развития (на 7,5 млрд грн, или $270 млн)

Поддержку и развитие территориальных общин (2,1 млрд грн, или $70 млн)

Выплату социальных пособий (на 1,9 млрд грн путем переноса даты увеличения размера соцпособий с 1 января на 1 июля 2020 года);

Фонд энергоэффективности (на 1,6 млрд грн, или $60 млн)

Проведение местных выборов (на 1,2 млрд грн, или $40 млн)

Статистические наблюдения (на 1,2 млрд грн, или $40 млн)

Капитальные расходы центральных органов власти (на 1 млрд грн, или $40 млн)

Строительство и реконструкция аэропорта «Днепропетровск» (на 900 млн грн, или $31,9 млн)

Расходы на командировки чиновников (на 700 млн грн, или $24,8 млн).

Вместе с тем, правительство планировало увеличить расходы на:

Пополнение резервного фонда — на 3 млрд грн, или $110 млн;

Выплаты пенсий, надбавок к пенсиям и повышение пенсий — на 19,7 млрд грн, или $700 млн;

Обслуживание государственного долга — на 3,3 млрд грн, или $120 млн;

Выплату зарплат шахтерам — на 1,6 млрд грн, или $60 млн.

Ранее сообщалось, что городские головы областных центров написали коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и Верховной Раде в связи с намерениями забрать у местной власти доходы от налога на землю.