В понедельник, 6 апреля, в Украине стартует проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого школьники смогут дистанционно обучаться по видеоурокам в Facebook, YouTube и на телеканалах.

Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Программа проекта рассчитана на школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов.

— Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины, - сообщает президент.

Таким образом, ежедневно, с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки будут транслировать следующие украинские телеканалы:

• 5-й класс — «ПлюсПлюс» и «112 Украина»;

• 6-й класс — «ZOOM» и «NewsOne»;

• 7-й класс – «ZIK»;

• 8-й класс — «Индиго» и «УНИАН»;

• 9-й класс — «Рада» и «UA:Культура»;

• 10-й класс — «UA: Первый»;

• 11-й класс — «М1».

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

— Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей, - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в стране и продлил действие карантина еще на 30 дней — до 24 апреля.