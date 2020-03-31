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В понедельник, 6 апреля, в Украине стартует проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого школьники смогут дистанционно обучаться по видеоурокам в Facebook, YouTube и на телеканалах.
Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
Программа проекта рассчитана на школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов.
— Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины, - сообщает президент.
Таким образом, ежедневно, с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки будут транслировать следующие украинские телеканалы:
• 5-й класс — «ПлюсПлюс» и «112 Украина»;
• 6-й класс — «ZOOM» и «NewsOne»;
• 7-й класс – «ZIK»;
• 8-й класс — «Индиго» и «УНИАН»;
• 9-й класс — «Рада» и «UA:Культура»;
• 10-й класс — «UA: Первый»;
• 11-й класс — «М1».
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
— Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей, - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в стране и продлил действие карантина еще на 30 дней — до 24 апреля.
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В понедельник, 6 апреля, в Украине стартует проект «Всеукраинская школа онлайн», в рамках которого школьники смогут дистанционно обучаться по видеоурокам в Facebook, YouTube и на телеканалах.
Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.
Программа проекта рассчитана на школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов.
— Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины, - сообщает президент.
Таким образом, ежедневно, с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки будут транслировать следующие украинские телеканалы:
• 5-й класс — «ПлюсПлюс» и «112 Украина»;
• 6-й класс — «ZOOM» и «NewsOne»;
• 7-й класс – «ZIK»;
• 8-й класс — «Индиго» и «УНИАН»;
• 9-й класс — «Рада» и «UA:Культура»;
• 10-й класс — «UA: Первый»;
• 11-й класс — «М1».
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
— Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей, - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что Кабинет Министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в стране и продлил действие карантина еще на 30 дней — до 24 апреля.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа