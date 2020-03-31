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Популярный доктор Евгений Комаровский считает, что самый плохой сценарий развития ситуации с коронавирусом в Украине - это пример Испании и Италии.
Об этом он рассказал в своем видеоблоге, пишут Украинские новости.
– Самый плохой сценарий вы уже видели - это пример Италии, Испании. Огромное количество пожилых людей погибает, а система здравоохранения не справляется. Более худшего сценария я не вижу, - считает он.
Также Комаровский сделал прогноз на отдаленную перспективу. По его нению, более худший сценарий состоит в том, что это повторяется.
– То есть, у нас нет и не будет устойчивого иммунитета, ну чисто по особенностям этого вируса или вирус будет мутировать и это будет повторяться. И мы не получим возможность создания адекватной вакцины. Вот это самый плохой сценарий, - говорит он.
В то же время Комароский считает, что в скором времени все-таки появится возможность вакцинации, а со временем проблемы с коронавирусом должны отойти на второй план.
– Скорее всего, возможность вакцинации в такой ситуации будет, это раз, уменьшение вирулентности будет, это два, третье, все чувствительные будут вынуждены погибнуть в первые один-два года. Потом человечество научиться с этим жить и скорее всего, этот вопрос вообще не будет актуален, - отметил доктор.
Еще одним самым плохим сценарием развития коронавруса Комаровский назвал экономический вопрос. Поскольку пандемия уже приводит к огромным потерям, безработице, куче проблем с тем, что сейчас происходит.
Напомним, на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Популярный доктор Евгений Комаровский считает, что самый плохой сценарий развития ситуации с коронавирусом в Украине - это пример Испании и Италии.
Об этом он рассказал в своем видеоблоге, пишут Украинские новости.
– Самый плохой сценарий вы уже видели - это пример Италии, Испании. Огромное количество пожилых людей погибает, а система здравоохранения не справляется. Более худшего сценария я не вижу, - считает он.
Также Комаровский сделал прогноз на отдаленную перспективу. По его нению, более худший сценарий состоит в том, что это повторяется.
– То есть, у нас нет и не будет устойчивого иммунитета, ну чисто по особенностям этого вируса или вирус будет мутировать и это будет повторяться. И мы не получим возможность создания адекватной вакцины. Вот это самый плохой сценарий, - говорит он.
В то же время Комароский считает, что в скором времени все-таки появится возможность вакцинации, а со временем проблемы с коронавирусом должны отойти на второй план.
– Скорее всего, возможность вакцинации в такой ситуации будет, это раз, уменьшение вирулентности будет, это два, третье, все чувствительные будут вынуждены погибнуть в первые один-два года. Потом человечество научиться с этим жить и скорее всего, этот вопрос вообще не будет актуален, - отметил доктор.
Еще одним самым плохим сценарием развития коронавруса Комаровский назвал экономический вопрос. Поскольку пандемия уже приводит к огромным потерям, безработице, куче проблем с тем, что сейчас происходит.
Напомним, на сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа