На сегодняшний день в инфекционных стационарах Николаевской области на лечении находится 6 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Сообщается, что в период с С 20:00 20 марта по 08:00 31 марта за медицинской помощью обратился 1 человек с подозрением на COVID-19, которого госпитализировали в КНП «Николаевской областной центр лечения инфекционных болезней». При этом, всего в инфекционных стационарах области сегодня находится 6 человек с подозрением на коронавирус.

— С начала 2020 за в больницы области обратились 48 человек с подозрением на COVID-19, из них которых 42 человека были госпитализированы, еще 6 отказались от госпитализации — за ними своевременно установили медицинское наблюдение. 4 человека было снято с учета в связи с отрицательным результатом лабораторного обследования, - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего лабораторное обследование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) прошли 46 человек. При этом два человека отказались от обследования.

Напомним, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.