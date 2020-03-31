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Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев попросил чиновников предоставить отчет о приоритетах использования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом в городе.
Об этом он сказал в воскресенье, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.
— Задача рабочей группы — помочь исполнительной власти в более краткие сроки и более мобилизовано организовать те действия, которые приведут к результату. Любой документ должен отвечать на три вопроса: кто, что и в какие сроки далет. Простого разглагольствования о том, как все плохо и надо мыть руки — недостаточно. Онлайн-форма принимается, но будут случаи, когда необходимо будет собираться. Есть комиссии по чрезвычайным ситуациям и наша задача, в моем понимании, ее усилить. Учитывая ограниченность ресурсов, нужно расставлять приоритеты. От исполнительной власти, безусловно, первые приоритет — это медицина, ну а дальше по графику. Поэтому, Александр Анатольевич (Герасименя, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, - прим.), к Вам просьба изложить видение комиссии по чрезвычайным ситуациям и руководителей департаментов — ваши приоритеты, как направленные деньги будут эффективно использоваться, - сказал Сергей Карцев.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
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Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев попросил чиновников предоставить отчет о приоритетах использования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом в городе.
Об этом он сказал в воскресенье, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.
— Задача рабочей группы — помочь исполнительной власти в более краткие сроки и более мобилизовано организовать те действия, которые приведут к результату. Любой документ должен отвечать на три вопроса: кто, что и в какие сроки далет. Простого разглагольствования о том, как все плохо и надо мыть руки — недостаточно. Онлайн-форма принимается, но будут случаи, когда необходимо будет собираться. Есть комиссии по чрезвычайным ситуациям и наша задача, в моем понимании, ее усилить. Учитывая ограниченность ресурсов, нужно расставлять приоритеты. От исполнительной власти, безусловно, первые приоритет — это медицина, ну а дальше по графику. Поэтому, Александр Анатольевич (Герасименя, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, - прим.), к Вам просьба изложить видение комиссии по чрезвычайным ситуациям и руководителей департаментов — ваши приоритеты, как направленные деньги будут эффективно использоваться, - сказал Сергей Карцев.
Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа