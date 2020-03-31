Депутат Николаевского городского совета Сергей Карцев попросил чиновников предоставить отчет о приоритетах использования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом в городе.

Об этом он сказал в воскресенье, 29 марта в ходе заседания рабочей группы по вопросу борьбы с коронавирусом в Николаеве, пишут НикВести.

— Задача рабочей группы — помочь исполнительной власти в более краткие сроки и более мобилизовано организовать те действия, которые приведут к результату. Любой документ должен отвечать на три вопроса: кто, что и в какие сроки далет. Простого разглагольствования о том, как все плохо и надо мыть руки — недостаточно. Онлайн-форма принимается, но будут случаи, когда необходимо будет собираться. Есть комиссии по чрезвычайным ситуациям и наша задача, в моем понимании, ее усилить. Учитывая ограниченность ресурсов, нужно расставлять приоритеты. От исполнительной власти, безусловно, первые приоритет — это медицина, ну а дальше по графику. Поэтому, Александр Анатольевич (Герасименя, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, - прим.), к Вам просьба изложить видение комиссии по чрезвычайным ситуациям и руководителей департаментов — ваши приоритеты, как направленные деньги будут эффективно использоваться, - сказал Сергей Карцев.

Напомним, что депутаты Николаевского городского совета выделили порядка 60 миллионов гривен для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19.