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В Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников.
Об этом сообщил депутат Березанского районного совета Андрей Гроза на своей странице в Facebook.
— Сегодня 31 марта, 35 медиков Березанского района оказались без работы, на улице. Это результат работы реформы и главного врача больницы Василия Гайдаржи, - пишет депутат.
При этом он отметил, что увольнение врачей Березанской ЦРБ противоречит постановлению Кабинета Министров Украины, которым запрещается увольнять медработников во время карантина.
— Но, тем самым, он нарушил распоряжение Кабмина. Кабинет министров запретил увольнения государственных служащих и работников частного сектора во время карантина из-за коронавируса. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 25 марта, - добавил депутат.
Также Андрей Гроза отметил, что по данном вопросу он обращался к главе Березанской райгосадминистрации Денису Мезенко, однако тот сообщил, что не владеет информацией о данной ситуации.
— Глава администрации Березанского района Денис Мезенко, пребывая на рабочем месте, как оказалось не имел об этом никакой информации (не владеет информацией о ситуации в районе!), как это выяснилось в телефонном разговоре. Посмотрим на действие администрации по данному вопросу. Мне очень интересно, имеет ли администрация желание навести порядок и покажет ли работу, - написал Андрей Гроза.
При этом депутат добавил, что подготовит обращение в прокуратуру Николаевской области по факту незаконного увольнения медперсонала больницы.
Напомним, что в Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Березанской центральной районной больнице в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сократили 35 медицинских работников.
Об этом сообщил депутат Березанского районного совета Андрей Гроза на своей странице в Facebook.
— Сегодня 31 марта, 35 медиков Березанского района оказались без работы, на улице. Это результат работы реформы и главного врача больницы Василия Гайдаржи, - пишет депутат.
При этом он отметил, что увольнение врачей Березанской ЦРБ противоречит постановлению Кабинета Министров Украины, которым запрещается увольнять медработников во время карантина.
— Но, тем самым, он нарушил распоряжение Кабмина. Кабинет министров запретил увольнения государственных служащих и работников частного сектора во время карантина из-за коронавируса. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 25 марта, - добавил депутат.
Также Андрей Гроза отметил, что по данном вопросу он обращался к главе Березанской райгосадминистрации Денису Мезенко, однако тот сообщил, что не владеет информацией о данной ситуации.
— Глава администрации Березанского района Денис Мезенко, пребывая на рабочем месте, как оказалось не имел об этом никакой информации (не владеет информацией о ситуации в районе!), как это выяснилось в телефонном разговоре. Посмотрим на действие администрации по данному вопросу. Мне очень интересно, имеет ли администрация желание навести порядок и покажет ли работу, - написал Андрей Гроза.
При этом депутат добавил, что подготовит обращение в прокуратуру Николаевской области по факту незаконного увольнения медперсонала больницы.
Напомним, что в Березанском районе на сегодняшний день отсутствуют аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа