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На ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул в Николаеве планируют закончить к концу этой недели.
Об этом сообщается на странице КП «ЭЛУ Автодорог» в Facebook.
Сообщается, что специалисты «ЭЛУ Автодорог» начали работы по восстановлению перильных ограждений на понтонном пешеходном переходе.
— При благоприятных условиях, до конца недели планируется завершить работы по восстановлению ригельных замков и открытие мостовой переправы для жителей и гостей Николаева, - сказано в сообщении.
Напомним, что Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен.
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На ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул в Николаеве планируют закончить к концу этой недели.
Об этом сообщается на странице КП «ЭЛУ Автодорог» в Facebook.
Сообщается, что специалисты «ЭЛУ Автодорог» начали работы по восстановлению перильных ограждений на понтонном пешеходном переходе.
— При благоприятных условиях, до конца недели планируется завершить работы по восстановлению ригельных замков и открытие мостовой переправы для жителей и гостей Николаева, - сказано в сообщении.
Напомним, что Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
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Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа