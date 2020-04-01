На ремонт пешеходного понтонного моста через реку Ингул в Николаеве планируют закончить к концу этой недели.

Об этом сообщается на странице КП «ЭЛУ Автодорог» в Facebook.

Сообщается, что специалисты «ЭЛУ Автодорог» начали работы по восстановлению перильных ограждений на понтонном пешеходном переходе.

— При благоприятных условиях, до конца недели планируется завершить работы по восстановлению ригельных замков и открытие мостовой переправы для жителей и гостей Николаева, - сказано в сообщении.

Напомним, что Ингульский пешеходный понтонный мост обрушился 24 февраля 2020 года в результате сильных порывов ветра. После чего Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что на его ремонт понадобится не менее одного месяца. Также сообщалось, что а ремонт моста из резервного фонда Николаева выделят 600 тысяч гривен.