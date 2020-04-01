Прокуратура Херсонской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении трех членов организованной группы по факту завладения мошенническим путем с использованием поддельных документов средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом сообщили Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, мошенники в течение декабря 2018 - января 2019 года на основании поддельных доверенностей завладели деньгами в размере 7 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

— Сейчас в отношении двух участников группировки применена мера пресечения, третий находится в розыске. Также наложен арест на имущество и банковские счета подозреваемых, - сказано в сообщении.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области в состав группы входили трое выходцев из Луганской области в возрасте от 33-х до 50 лет. Участники группировки придумали мошенническую схему незаконного присвоения средств.

— Злоумышленники подделали доверенности от жителей временно оккупированных территорий, по которым в течение месяца получали деньги с депозитных счетов граждан, которые были оформлены в разных банковских учреждениях. Следователи полиции области установили 34 факта получения средств участниками группы. Таким образом, Фонд гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб более чем 7 миллионов гривен. Полученные преступным путем средства мужчины вкладывали в покупку дорогостоящего имущества, - скзаано в сообщении.

Сейчас аферистам сообщено о подозрении. Правоохранители арестовали их счета, на которых было почти 2 миллиона гривен, а также имущество.