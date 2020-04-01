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Прокуратура Херсонской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении трех членов организованной группы по факту завладения мошенническим путем с использованием поддельных документов средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщили Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, мошенники в течение декабря 2018 - января 2019 года на основании поддельных доверенностей завладели деньгами в размере 7 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
— Сейчас в отношении двух участников группировки применена мера пресечения, третий находится в розыске. Также наложен арест на имущество и банковские счета подозреваемых, - сказано в сообщении.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области в состав группы входили трое выходцев из Луганской области в возрасте от 33-х до 50 лет. Участники группировки придумали мошенническую схему незаконного присвоения средств.
— Злоумышленники подделали доверенности от жителей временно оккупированных территорий, по которым в течение месяца получали деньги с депозитных счетов граждан, которые были оформлены в разных банковских учреждениях. Следователи полиции области установили 34 факта получения средств участниками группы. Таким образом, Фонд гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб более чем 7 миллионов гривен. Полученные преступным путем средства мужчины вкладывали в покупку дорогостоящего имущества, - скзаано в сообщении.
Сейчас аферистам сообщено о подозрении. Правоохранители арестовали их счета, на которых было почти 2 миллиона гривен, а также имущество.
— Организатор находится в следственном изоляторе, его исполнитель под домашним арестом, а третий участник группы находится в розыске. Открыты уголовные производства по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и статья 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения, - сообщили в полиции.
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Прокуратура Херсонской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении трех членов организованной группы по факту завладения мошенническим путем с использованием поддельных документов средствами Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Об этом сообщили Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, мошенники в течение декабря 2018 - января 2019 года на основании поддельных доверенностей завладели деньгами в размере 7 миллионов гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
— Сейчас в отношении двух участников группировки применена мера пресечения, третий находится в розыске. Также наложен арест на имущество и банковские счета подозреваемых, - сказано в сообщении.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области в состав группы входили трое выходцев из Луганской области в возрасте от 33-х до 50 лет. Участники группировки придумали мошенническую схему незаконного присвоения средств.
— Злоумышленники подделали доверенности от жителей временно оккупированных территорий, по которым в течение месяца получали деньги с депозитных счетов граждан, которые были оформлены в разных банковских учреждениях. Следователи полиции области установили 34 факта получения средств участниками группы. Таким образом, Фонд гарантирования вкладов физических лиц нанесен ущерб более чем 7 миллионов гривен. Полученные преступным путем средства мужчины вкладывали в покупку дорогостоящего имущества, - скзаано в сообщении.
Сейчас аферистам сообщено о подозрении. Правоохранители арестовали их счета, на которых было почти 2 миллиона гривен, а также имущество.
— Организатор находится в следственном изоляторе, его исполнитель под домашним арестом, а третий участник группы находится в розыске. Открыты уголовные производства по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и статья 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения, - сообщили в полиции.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа