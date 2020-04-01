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Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантинных мер в стране.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Принятие такого решения было вызвано большим ростом количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно решению Кабмина, теперь в Украине будет запрещено:
• пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;
• перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
• пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
• посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
• посещение спортивных и детских площадок;
• проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране еще на 30 дней — до 24 апреля.
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Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантинных мер в стране.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Принятие такого решения было вызвано большим ростом количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Согласно решению Кабмина, теперь в Украине будет запрещено:
• пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;
• перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
• пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
• посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
• посещение спортивных и детских площадок;
• проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.
Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране еще на 30 дней — до 24 апреля.