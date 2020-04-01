Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение об усилении карантинных мер в стране.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Принятие такого решения было вызвано большим ростом количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Согласно решению Кабмина, теперь в Украине будет запрещено:

• пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

• перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

• пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

• посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

• посещение спортивных и детских площадок;

• проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.

Напомним, что Кабинет Министров Украины принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации и продлить действие карантина по всей стране еще на 30 дней — до 24 апреля.