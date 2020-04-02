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В рамках реформы Вооруженных сил в армии будет сокращено 17 генеральских должностей.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает АрмияInform.
По его словам, в Верховную Раду уже подан законопроект о реформе генеральских званий.
— Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездный – как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездный – генерал-хорунжий, трехзвездный – генерал-поручик, и четырехзвездный генерал, - сказал Руслан Хомчак.
Он отметил, что новая система должна базироваться как на украинском историческом наследии, так и на мировой практике.
Напомним, за полгода в Минобороны были проведены 251 аудита и проверок, по результатам которых в правоохранительные органы были направлены 167 материалов на более чем 100 миллионов гривен убытков.
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В рамках реформы Вооруженных сил в армии будет сокращено 17 генеральских должностей.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает АрмияInform.
По его словам, в Верховную Раду уже подан законопроект о реформе генеральских званий.
— Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездный – как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездный – генерал-хорунжий, трехзвездный – генерал-поручик, и четырехзвездный генерал, - сказал Руслан Хомчак.
Он отметил, что новая система должна базироваться как на украинском историческом наследии, так и на мировой практике.
Напомним, за полгода в Минобороны были проведены 251 аудита и проверок, по результатам которых в правоохранительные органы были направлены 167 материалов на более чем 100 миллионов гривен убытков.