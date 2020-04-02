В Офисе президента разработали новые параметры эффективности, по которым будут оценивать социально-экономического состояние регионов и деятельность облгосадминистраций.

Об этом сообщается на сайте ОПУ со ссылкой на первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова

– До сих пор у разных ветвей власти не было единой, понятной для всех и прозрачной системы оценки эффективности работы облгосадминистраций в тех сферах, в которых они уполномочены. Поэтому мы с помощью профильных специалистов и экспертов проанализировали все плюсы и минусы в их работе и разработали эту концепцию.

По словам Трофимова, новый подход позволит сравнивать результаты деятельности ОГА в межрегиональном и временном разрезе и помогать определять точки, где облгосадминистрации могут прилагать усилия для улучшения ситуации.

Он пояснил, что есть реальные полномочия ОГА соответствии с законом о местных государственных администрациях, которые меняются нечасто. Но способы сбора, структурирования, передачи данных, собираемых государством, постоянно совершенствуются, поэтому конкретные показатели оценки эффективности могут меняться довольно часто для того, чтобы максимально полно использовать потенциал имеющихся данных.

Поэтому деятельность ОГА решили оценивать по двухуровневому индексу, где верхний уровень будет рассчитываться по отраслевому принципу распределения полномочий, а нижний – на основании набора параметров для оценки деятельности в каждой отрасли, которые могут меняться по мере необходимости.

Интеграция параметров мониторинга социально-экономического развития регионов будет осуществляться на основании показателей ежеквартальной оценки социально-экономического развития АР Крым, областей, городов Киева и Севастополя, определенных постановлением Кабмина № 856 от 2015 года.

В ближайшее время концепцию планируют представить президенту и утвердить правительством.

Напомним, в феврале на то время министра Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что правительство определило 24 ключевых показателя эффективности, по которым будут ежеквартально оценивать председателей областных государственных администраций.