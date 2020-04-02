Представители депутатской группы «Оппозиционная платформа — За життя» в Николаевском городском совете обратились к мэру Александру Сенкевичу с просьбой созвать внеочередную сессию. Депутаты хотят рассмотреть принятый Верховной Радой закон о рынке земли и обратиться от имени горсовета к Президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот его ветировал.

Об этом идет речь в обращении депутатов ОПЗЖ к городскому голове, которое имеется в распоряжении НикВести.

Отмечается, что принятый закон нарушает несколько статей Конституции Украины. В частности идет речь о том, что до сегодняшнего времени не урегулирован вопрос недр на землях сельхозназначения, остается возможность изменения их целевого назначения, что может привести к потерям самих земель и нанести вред окружающей среде.

Также не существует компетентных органов, которые предоставляли экспертный вывод по поводу рисков влияния на окружающую среду.

Кроме того, в ОПЗЖ отмечают, что у банков появилась возможность приобретать право собственности на земельные участки как на предмет залога. Однако при этом количество земли, которое могут получать банки, не регламентируется и не ограничивается нормой в 10 тысяч гектаров.

«Это ярко показало, что сегодняшняя власть — политический банкрот. Президент и депутаты Верховной Рады продемонстрировали, что не в состоянии исполнить ни единого из своих предвыборных обещаний: «Установить мир, обеспечить стабильное экономическое развитие, улучшить жизнь граждан». Беспомощное и безответственное большинство в Верховной Раде окончательно экономически изнурило наше государство и обрекло украинский народ на нищету. Вместо того, чтобы помочь людям и поддержать экономику во время эпидемии, они еще раз соврали своим избирателям, что привело к тому, что украинскую землю поменяли на очередную кредитную подачку от МВФ», — говорится к тексте обращения к Владимиру Зеленскому.

Депутаты требуют от Президента наложить вето на принятый закон. В случае если такое требование будет проигнорировано, просят депутатов Верховной Рады принять необходимые меры, в том числе и обратиться в Конституционный Суд.

Напомним, что законопроект № 2178-10 о рынке земли был проголосован во втором чтении 31 марта. В частности, «за» проголосовали 259 парламентариев, против — 24, воздержались — 3, не голосовали — 29. Фракция «Слуга народа» отдала 206 голосов, «Европейская солидарность» — 23 голоса, «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, «Батьківщина» и депутатская группа «За майбутнє» не поддержали принятие закона.