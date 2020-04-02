Директор Николаевского областного лабораторного центра, главный санврач области Владимир Клочко рассказал, что отсутствие в Николаевской области подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 свидетельствует о том, что власть вовремя предприняла необходимые мероприятия по недопущению его распространения.

Об этом Владимир Клочко сказал сегодня, 2 апреля, во время брифинга в Николаевской ОГА, пишут НикВести.

— Действительно, никто ничего не прячет. Мы ничего не прячем. Я просто объясню, что на сегодняшний день в инфекционной больнице находится всего лишь 11 человек с подозрением на коронавирус. При этом, за весь период, когда мы начали эту работу, с начала марта, у нас прошло подозрительных на коронавирус всего лишь 56 человек. Из них только двое людей отказались от лабораторного обследования, но при этом за ними был установлен медицинский надсмотр, их время 2 недели уже истекло, они живы. Все остальные 54 человека были обследованы методом ПЦР, в том числе, и в референс-лаборатории Киева, результат - отрицательный. Поэтому, придумывать что-то никто не будет, - сказал Владимир Клочко.

Он также рассказал о том, как введение карантина в Николаевской области повлияло на снижение эпидемиологического порога на заболевания на грипп и ОРВИ.

— Я попросил сделать анализ, существует программа контроля заболеваемости гриппом и ОРВИ. Грипп и ОРВи - это один из индикаторов, как проводятся правильно разобщительные мероприятия, а механизм передачи при гриппе и ОРВИ - сходен с коронавирусом. От момента разобщения, когда мы занялись этой проблемой, в первую неделю у нас эпидпорог был снижен на 10%, на прошлой неделе на 18% ниже порога, и прогнозируемая величина на завтра - минус 47%, ниже порога. Это говорит о том, что власть выбрала правильную тактику проведения разобщения, о том, что эта тактика оправдала себя. Я говорю о схожем заболевании. При всем том, что люди насторожены и в большей мере обращаются к врачам, мы имеем сегодня на 50% показатель ниже расчетного эпидпорога по гриппу и ОРВИ, - сказал Владимир Клочко.

При этом, он раскритиковал заявления некоторых политиков, которые выступают за открытие продуктовых и других рынков, несмотря на угрозу распространения опасного заболевания.

— На сегодняшний день я считаю, если не преступным, то, по крайней мере, неразумным действия некоторых людей, которые пытаются рассказывать о том, что нужно открывать рынки. Как их можно открывать, если сегодня правительство принимает единое правильное решение об усилении разобщительных мероприятий? Именно разобщение, и ничто иное, может повлиять на стабильную ситуацию. Это позволит не создать коллапс в медицинской сети, это позволит не дать взрывной характер заболеваемости на коронавирус. Это очень и очень правильное решение, - сказал Владимир Клочко.

Напомним, что Николаевская область остается единственным регионом в Украине, где состоянием на 22:00 1 апреля не зарегистрировано ни одного случая заболевания на коронавирус COVID-19.