В ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает пресс-служба ОП.

— Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание, и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры с Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики, — сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что МВФ может увеличить финансирование Украины по новой программе до $8 миллиардов.

Глава государства назвал два главных условия для получения увеличенной помощи от МВФ: принятие закона о рынке земли и так называемого «антиколомойского закона», который запрещает возвращать банки предыдущим владельцам.

В ночь на 31 марта отмену моратория на землю поддержали 259 народных депутатов при минимально необходимых 226. Закон был принят в целом.