Водителям, которые нуждаются в обмене удостоверения водителя на период карантина предлагают получить электронные права, которые можно будет получить в сервисном центре МВД после завершения карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра МВД в Николаевской области.

В период карантина, который продлен до 24 апреля включительно, у многих водителей, которые получили свое первое водительское удостоверение 2 года назад, уже закончился или закончится вскоре срок его действия.

Чтобы не лишать таких водителей возможности, в случае острой необходимости, пользоваться транспортным средством, сервисные центры МВД предлагают обменять удостоверение водителя онлайн, присоединиться к приложению «Дія» и использовать е-удостоверения, а пластиковое удостоверение водителя получить после официального окончания карантина в удобном для себя территориальном сервисном центре МВД и в удобное время.

– У нас в стране карантин и чтобы не подвергать себя и окружающих опасности, получения услуги онлайн, без непосредственного контакта, является наиболее приемлемым вариантом решения вопроса для водителей права управления в этот период, - отметил заместитель начальника ГСЦ МВД Юрий Смольянинов.

Водителям, которым необходим обмен водительского удостоверения в период карантина, предлагается:

• зайти в Электронный кабинет водителя, выбрав удобный способ идентификации - с помощью КЕП, BankID или MobileID;

• перейти в раздел «Электронные услуги» и выбрать пункт «Электронные услуги»;

• перейти на страницу «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;

• заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон (формат .pdf)

• выбрать территориальный сервисный центр МВД, в котором по окончании карантина получите изготовленное водительское удостоверение;

• подписать заявление с помощью КЕП, ВаnkID или MobilеID;

• оплатить услугу личной банковской картой;

• проверить поступление на свою электронную почту квитанции об уплате за услугу;

• после получения на свою электронную почту письмо от ТСЦ МВД об обработке заявки, направить в ответ номер квитанции об уплате услуги;

• после обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя, новое е-удостоверение водителя появится в приложении «Дія» в течение суток. Теперь вы имеете право управлять транспортным средством;

• после завершения карантина получить готовое удостоверение водителя в выбранном территориальном сервисном центре МВД.

В Региональном сервисном центре МВД в Николаевской области сообщили, что в Электронном кабинете водителя доступны и другие онлайн-услуги:

• верификация данных водительского удостоверения и свидетельства о государственной регистрации транспортного средства;

• восстановить потерянное или украденное водительское удостоверение;

• назначение надлежащего пользователя;

• проверка о наличии и оплата за допущенные административные правонарушения;

• проверка транспортного средства по VIN-коду.

По предварительной записи в телефонном режиме и передаче сканкопий документов на электронные адреса дежурных территориальных сервисных центров МВД, можно получить следующие неотложные услуги:

• государственная регистрация новых легковых транспортных средств;

• перерегистрация транспортного средства в связи с потерей или кражей свидетельства о регистрации автомобиля;

• восстановление водительского удостоверения в случае его утери или кражи.

• регистрация/перерегистрация и снятие с учета транспортных средств только для медицинских и дипломатических учреждений.

После проверки сканкопий документов работник назначит дату и время для получения оригиналов документов, внесение заявителем обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков в этом сервисном центре МВД.

Еще дистанционно можно заказать и получить в электронном виде справку о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений.

Получить дополнительную информацию и консультацию можно по телефону: (044) 290 19 88 или в сообщениях на официальной Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД, узнать новости сервисных центров MBC - на сайте Главного сервисного центра МВД.