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Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.
Утверждение главами МИД стран-членов НАТО дальнейших мер поддержки Украины и Грузии в дополнение к уже существующим пакетам помощи стало одной из главных тем заседания глав МИД 30 стран-членов НАТО, передает DW.
— Речь идет об учениях, доступе к большему количеству образовательных программ НАТО и об обмене данными радаров, что улучшит понимание ситуации с воздушной активностью в регионе, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он уточнил, что альянс, в частности, будет активнее привлекать Украину и Грузию к своим учениям в регионе Черного моря.
В комментарии DW генсек НАТО прокомментировал и ситуацию на Донбассе. Он раскритиковал действия пророссийских сепаратистов, которые обстреливают украинские войска и еще больше ограничивают доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
— Кризис, вызванный пандемией COVID-19, используют как оправдание для того, чтобы еще больше ограничить работу наблюдателей ОБСЕ… Поэтому мы призываем Россию остановить бои в Украине. Она (Россия. - Ред.) поддерживает сепаратистов, ответственных за нарушения прекращения огня, — отметил Йенс Столтенберг.
Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 впервые в истории альянса заседание провели в режиме видеоконференции. В нем в качестве нового члена НАТО в первый раз приняла участие Северная Македония.
Напомним, в январе этого года Украина заявила о поддержке усилий НАТО по укреплению безопасности в Ираке, а также озвучила план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.
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Министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.
Утверждение главами МИД стран-членов НАТО дальнейших мер поддержки Украины и Грузии в дополнение к уже существующим пакетам помощи стало одной из главных тем заседания глав МИД 30 стран-членов НАТО, передает DW.
— Речь идет об учениях, доступе к большему количеству образовательных программ НАТО и об обмене данными радаров, что улучшит понимание ситуации с воздушной активностью в регионе, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он уточнил, что альянс, в частности, будет активнее привлекать Украину и Грузию к своим учениям в регионе Черного моря.
В комментарии DW генсек НАТО прокомментировал и ситуацию на Донбассе. Он раскритиковал действия пророссийских сепаратистов, которые обстреливают украинские войска и еще больше ограничивают доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
— Кризис, вызванный пандемией COVID-19, используют как оправдание для того, чтобы еще больше ограничить работу наблюдателей ОБСЕ… Поэтому мы призываем Россию остановить бои в Украине. Она (Россия. - Ред.) поддерживает сепаратистов, ответственных за нарушения прекращения огня, — отметил Йенс Столтенберг.
Отмечается, что из-за пандемии COVID-19 впервые в истории альянса заседание провели в режиме видеоконференции. В нем в качестве нового члена НАТО в первый раз приняла участие Северная Македония.
Напомним, в январе этого года Украина заявила о поддержке усилий НАТО по укреплению безопасности в Ираке, а также озвучила план направить 20 военнослужащих в поддержку миссии Альянса в Ираке после того, как она возобновит работу.