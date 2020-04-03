Европейский Союз должен дать решительный отпор попыткам Российской Федерации под прикрытием пандемии коронавируса снять санкции за агрессию против Украины.

Об этом написал лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в письме Президенту Европейской народной партии Дональда Туска, сообщает пресс-служба партии.

Пятый президент Украины отметил, что высоко ценит неизменную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Он отметил важность активизации совместных действий по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Петр Порошенко убежден, что Европейский Союз и Украина должны скоординировать усилия в преодолении последствий эпидемии.

Пятый Президент Украины разделяет обеспокоенность руководителей Евросоюза по значительным негативным рисков, которые несет эпидемия коронавируса для здоровья и благосостояния граждан, национальных экономик и объединенной Европы в целом.

Петр Порошенко подчеркнул, что нынешний кризис - это наш глобальный вызов, который мы можем преодолеть только совместными скоординированными усилиями - через углубление сотрудничества, обмена данными о вирусе и лучшими практиками противодействия эпидемии.

— ЕС может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны Украины в общей борьбе с вирусом и его последствиями, в том числе через привлечение украинских мощностей для производства вакцины, когда она будет изобретена, - отметил Петр Порошенко.

Председатель «Европейской Солидарности» отметил, что как лидер оппозиции призывает все украинские политические силы объединиться ради противодействия коронавируса и его негативным социально-экономическим последствиям.

Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз за своевременную помощь Украине в минимизации последствий эпидемии для украинской экономики и системы здравоохранения.

— Кризис ни в коем случае не должен подорвать ни основополагающие принципы ЕС - общий рынок, Шенгенскую зону, общие демократические ценности, ни достижения в отношениях между Украиной и ЕС - Соглашение об ассоциации, экономической интеграции, безвизовый режим, - отмечает Петр Порошенко.



