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Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Документы были получены партией «Европейская Солидарность» в рамках межпартийного сотрудничества с китайскими партнерами.
— Всесторонний обмен информацией и данными — прежде всего о темпах распространения болезни, ее особенностях, а также наработанные протоколы лечения и реабилитации после COVID-19 с привлечением лучших международных практик является критически важными, — отметил Петр Порошенко.
Он выразил благодарность китайской стороне за внимание и помощь Украине важными знаниями и бесценным опытом противодействия эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве аппараты ИВЛ уже спасли 15 человек.
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Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Документы были получены партией «Европейская Солидарность» в рамках межпартийного сотрудничества с китайскими партнерами.
— Всесторонний обмен информацией и данными — прежде всего о темпах распространения болезни, ее особенностях, а также наработанные протоколы лечения и реабилитации после COVID-19 с привлечением лучших международных практик является критически важными, — отметил Петр Порошенко.
Он выразил благодарность китайской стороне за внимание и помощь Украине важными знаниями и бесценным опытом противодействия эпидемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве аппараты ИВЛ уже спасли 15 человек.