Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Документы были получены партией «Европейская Солидарность» в рамках межпартийного сотрудничества с китайскими партнерами.

— Всесторонний обмен информацией и данными — прежде всего о темпах распространения болезни, ее особенностях, а также наработанные протоколы лечения и реабилитации после COVID-19 с привлечением лучших международных практик является критически важными, — отметил Петр Порошенко.

Он выразил благодарность китайской стороне за внимание и помощь Украине важными знаниями и бесценным опытом противодействия эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что переданные Фондом Порошенко в больницу скорой помощи в Киеве аппараты ИВЛ уже спасли 15 человек.