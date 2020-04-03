из здания суда, отметив, что заседание проходило в закрытом режиме, в связи с карантинными мероприятиями.

Печерский суд оставил под стражей до 1 июня подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Прокурор по делу Сергей Зузак отмечал риск побега, давления на свидетелей, экспертов, искажения вещественных доказательств и т.п., поэтому просил продлить содержание под стражей. По словам прокурора, еще нужно провести дополнительные следственные действия и получить результаты около 20 экспертиз.

Адвокаты подозреваемого, Станислав Кулик и Тарас Круговой, заявили, что будут обжаловать продление содержания под стражей. Они просили освободить из-под стражи Андрея Антоненко. Они отмечали, что риски недоказанные, а подозрение необоснованно. Также они отметили, что в заключении эксперта за 2016 год указано, что рост мужчины на видео закладки взрывчатки 170 см, а Антоненко выше на 10 см.

Адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик в комментарии hromadske отметил, что они не получали постановление о необходимости проведения экспертизы с применением полиграфа. Также защитник отметил, что никаких следственных действий пока с Антоненко не проводят.

«Он сидит там и до него только адвокаты ходят. Была проведена экспертиза роста, которая также установила, что он 180 см, я там присутствовал. Сейчас же они ссылаются только на получение выводов каких экспертиз», — сказал Станислав Кулик.

По словам адвоката, подозреваемый очень скучает по своей семье, не признает причастности к преступлению и надеется на справедливое правосудие.

Прокурор пояснил, что по выводам другой экспертизы рост совпадает, а вывод еще одной, 2020 года, указал, что установить рост человека во время ходьбы — невозможно.

Сам Андрей Антоненко убеждал, что не имеет отношения к этому преступлению и просил освободить его из-под стражи.

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева продлил до 30 мая содержание под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.