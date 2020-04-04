Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что еще одно внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в среду или четверг.

Об этом он сказал в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер», пишет Укринформ.

— Я прогнозирую, что это может быть среда или четверг, — отметил Давид Арахамия.

При этом он заметил, что конкретно сказать, когда состоится заседание, пока что не может.

— Нам все равно нужно принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается другой пакет (уже третий, кажется) - по борьбе с коронавирусом, где мы хотим ввести количество льгот для бизнеса. Для медицины мы уже сделали достаточно много, но для экономики мы еще не работали так, как надо. И мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение этих льгот, которые мы можем предоставить бизнесу, источники финансирования и прочее, — рассказал Давид Арахамия.

Напомним, 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли.