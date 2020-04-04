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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Также в течение суток боевики обстреливали позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Авдеевки (по направлению Каштанового), Красногоровки, Каменки, Новотроицкого, Опытного, Новотошковского, Орехова, Новозвановки и Луганского.
С начала 4 марта обстрелов не зафиксировали.
Среди военных операции Объединенных сил коронавирус не обнаружили.
Напомним, по мнению 70% украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе решения конфликта на Донбассе, а 75% считает, что власть не справилась с коррупцией.
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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Также в течение суток боевики обстреливали позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Авдеевки (по направлению Каштанового), Красногоровки, Каменки, Новотроицкого, Опытного, Новотошковского, Орехова, Новозвановки и Луганского.
С начала 4 марта обстрелов не зафиксировали.
Среди военных операции Объединенных сил коронавирус не обнаружили.
Напомним, по мнению 70% украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе решения конфликта на Донбассе, а 75% считает, что власть не справилась с коррупцией.