Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. Также в течение суток боевики обстреливали позиции ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксировали вблизи Павлополя, Авдеевки (по направлению Каштанового), Красногоровки, Каменки, Новотроицкого, Опытного, Новотошковского, Орехова, Новозвановки и Луганского.

С начала 4 марта обстрелов не зафиксировали.

Среди военных операции Объединенных сил коронавирус не обнаружили.

Напомним, по мнению 70% украинцев, власть во главе с президентом Владимиром Зеленским действует безуспешно в вопросе решения конфликта на Донбассе, а 75% считает, что власть не справилась с коррупцией.