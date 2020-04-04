В Киеве выписали протокол о нарушении режима самоизоляции девушке, вернулвшейся с отдыха из Бангкока. Она должна была проходить самоизоляцию в Николаеве.

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

В воскресенье, 29 марта, украинка Ладимира Басова прилетела с отдыха из Таиланда. По возвращению пограничники взяли с девушки личное обязательство, что она в течение 14 дней будет находиться в самоизоляции в квартире бабушки и дедушки, проживающих в Николаеве.

Однако Ладимира Басова осталась в Киеве, где встречалась с друзьями, подвергая их опасности заразиться коронавирусом, который могла подхватить в аэропорту Бангкока или в самолете от других пассажиров.

– Факт нарушения режима самоизоляции Ладимира задокументировала сама в своих многочисленных селфи и видео, размещённых в социальных сетях, что возмутило многих пользователей, ставших делать ей замечания. Сотрудники полиции Киева выявили данный факт нарушения карантина, нашли место жительство Ладимиры и вручили ей сегодня протокол об административном правонарушении, за которым последует штраф в 17 тысяч гривен. Если выяснится, что Ладимира больна COVID-19 и из-за нарушения режима самоизоляции от нее заразились другие люди, ей могут предъявить обвинения и по ст.325 Криминального кодекса (нарушение санитарных правил, повлёкшее тяжкие последствия), - написал Геращенко.

Антон Геращенко призвал сообщать полиции о подобных нарушениях условий самоизоляции по телефону 102. Также он сообщил, что до тех пор, пока Минцифры не запустит мобильное приложение для контроля за режимом самоизоляции, эту функцию будут выполнять участковые офицеры полиции и патрульные.

Напомним, в Министерстве внутренних дел рассказали, что за нарушение правил самоизоляции оштрафовали 130 украинцев, которые вернулись из-за границы.