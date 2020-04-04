Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил руководитель фрации партии «Слуга народа» Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

– Нельзя сказать, что это идеальное решение - идти снова просить деньги в долг у МВФ. Но если экономика страны сегодня больна, а с этим мы все согласны, давайте предположим, что она больна коронавирусом. Программа МВФ - это наш ИВЛ, аппартат искуственного дыхания, чтобы удержать экономику в том состоянии, в котором она сейчас находится. Можна отключить нас от ИВЛ и посмотреть, что будет. Но никто к этому сценарию не готов, - подчеркнул Арахамия.