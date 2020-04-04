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Украина вынуждена предпринимать меры по спасению своей экономики в условиях кризиса, поэтому ей необходимо идти на условия МВФ для продолжения сотрудничества.
Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил руководитель фрации партии «Слуга народа» Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
– Нельзя сказать, что это идеальное решение - идти снова просить деньги в долг у МВФ. Но если экономика страны сегодня больна, а с этим мы все согласны, давайте предположим, что она больна коронавирусом. Программа МВФ - это наш ИВЛ, аппартат искуственного дыхания, чтобы удержать экономику в том состоянии, в котором она сейчас находится. Можна отключить нас от ИВЛ и посмотреть, что будет. Но никто к этому сценарию не готов, - подчеркнул Арахамия.
Поэтому необходимо выполнить требование МВФ и принять «антиколомойский» закон.
– Это может быть плохое решение, но это единственное верное решение, ради которого нужно прогнуться и проголосовать этот закон, - сказал глава фракции СН.
Напомним, в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.
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Украина вынуждена предпринимать меры по спасению своей экономики в условиях кризиса, поэтому ей необходимо идти на условия МВФ для продолжения сотрудничества.
Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил руководитель фрации партии «Слуга народа» Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
– Нельзя сказать, что это идеальное решение - идти снова просить деньги в долг у МВФ. Но если экономика страны сегодня больна, а с этим мы все согласны, давайте предположим, что она больна коронавирусом. Программа МВФ - это наш ИВЛ, аппартат искуственного дыхания, чтобы удержать экономику в том состоянии, в котором она сейчас находится. Можна отключить нас от ИВЛ и посмотреть, что будет. Но никто к этому сценарию не готов, - подчеркнул Арахамия.
Поэтому необходимо выполнить требование МВФ и принять «антиколомойский» закон.
– Это может быть плохое решение, но это единственное верное решение, ради которого нужно прогнуться и проголосовать этот закон, - сказал глава фракции СН.
Напомним, в ближайшие недели Украина подпишет соглашение о расширенном сотрудничестве с Международным валютным фондом.