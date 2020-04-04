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Бывший премьер Алексей Гончарук рассказал, как президент Владимир Зеленский сообщил ему о запланированной отставке правительства.
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
– У нас был один разговор с президентом, он состоялся в пятницу накануне той недели, когда эта отставка состоялась. Во время этого разговора фактически было принято решение... Президент мне сообщил, что, видимо, он склоняется к решению, что правительство должно уйти в отставку. Мы об этом тогда коротко поговорили. Для меня точно было понятно, это решение было окончательным, и я его принял из уважения к президенту, - сказал Алексей Гончарук.
На уточнение, для чего экс-премьер встречался с главой ОПУ Андреем Ермаком за несколько дней до вынесения в Раду вопроса об отставке правительства Гончарука в одном из ресторанов Киева, он заявил:
– Это была наша не первая встреча с Ермаком, в том числе и в этом ресторане. Поэтому ничего сверхъестественного здесь не было. Была обычная рабочая встреча, во время которой мы обменивались мнениями по проводу происходящего, - отметил он.
На вопрос об информации СМИ, что отставка Гончарука стала следствием смены руководства в Центрэнерго, экс-премьер ответил:
– Я не суживал бы это до решения по какой-то одной компании, таких компаний было много. Каждое из этих решений било по многим группам влияния.
Напомним, 4 марта депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.
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Бывший премьер Алексей Гончарук рассказал, как президент Владимир Зеленский сообщил ему о запланированной отставке правительства.
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
– У нас был один разговор с президентом, он состоялся в пятницу накануне той недели, когда эта отставка состоялась. Во время этого разговора фактически было принято решение... Президент мне сообщил, что, видимо, он склоняется к решению, что правительство должно уйти в отставку. Мы об этом тогда коротко поговорили. Для меня точно было понятно, это решение было окончательным, и я его принял из уважения к президенту, - сказал Алексей Гончарук.
На уточнение, для чего экс-премьер встречался с главой ОПУ Андреем Ермаком за несколько дней до вынесения в Раду вопроса об отставке правительства Гончарука в одном из ресторанов Киева, он заявил:
– Это была наша не первая встреча с Ермаком, в том числе и в этом ресторане. Поэтому ничего сверхъестественного здесь не было. Была обычная рабочая встреча, во время которой мы обменивались мнениями по проводу происходящего, - отметил он.
На вопрос об информации СМИ, что отставка Гончарука стала следствием смены руководства в Центрэнерго, экс-премьер ответил:
– Я не суживал бы это до решения по какой-то одной компании, таких компаний было много. Каждое из этих решений било по многим группам влияния.
Напомним, 4 марта депутаты поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины.