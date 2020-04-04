Умер бывший министр образования, бывший ректор Львовского университета и отец политика и певца Святослава Вакарчука - Иван Вакарчук.

Об этом Святослав Вакарчук сообщил на странице в Facebook.

– Сегодня не стало моего лучшего друга …Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше чем кто-либо на этой Земле… Спасибо, папа … люблю тебя, и всегда буду любить …С Богом …, – написал Вакарчук.

Народный депутат, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook прокомментировал смерть Ивана Вакарчука.

– От нас ушел профессор Иван Вакарчук… Он сделал так, что от 2008 года почти по полмиллиона украинских детей заканчивают школу с надеждой на честное вступление, и эта надежда не напрасна. Он бескомпромиссно поставил вопрос качества образования в нашей высшей школе, начал поднимать престиж естественнонаучного, математического и физического образования в школе. Он возвращал украинскому языку подобающее ему место, не забывая о языках меньшинств, особенно – крымскотатарском, – отметил Вятрович.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый в Facebook сообщил, что похороны Ивана Александровича состоятся камерно, похоронят его на Лычаковском кладбище.

– … По просьбе семьи похороны Ивана Александровича состоятся камерно. Похоронят на Лычаковском кладбище. Будем помнить и скорбим!, – написал он.

Иван Вакарчук – доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, был министром образования и науки Украины в 2007-2010 годах, многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2007 году получил звание Героя Украины.