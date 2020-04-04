В пятницу, 3 апреля, николаевские спасатели дважды помогали жителям области выбраться из ямы и канавы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

В 16:38 на пункт связи 19-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что мужчина 1963 года рождения упал в яму на дачном участке СВТ «Космос», что в Николаевском районе. Спасатели прибыли по указанному адресу, соседи к этому моменту уже достали пострадавшего из ямы.

Сотрудники ГСЧС положили мужчину на носилки и перенесли в карету скорой помощи. Медики оказали первую помощь и госпитализировали каретой скорой помощи с предварительным диагнозом - перелом левой нижней конечности.

Еще один случай произошел на улице Голтянская в городе Первомайск. Женщина 1952 года рождения упала в канаву. Об этом сообщили в 23:55 на пункт связи 23-й ГПСЧ. Спасатели достали из ловушки местную жительницу и передали бригаде скорой медицинской помощи. Внешним осмотром существенных травм женщина не получила.

Напомним, ранее на территории Николаевской области пожарные потушили четыре пожара сухой травы, мусора и соломы в тюках.