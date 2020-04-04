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В пятницу, 3 апреля, на территории Николаевской области пожарные потушили четыре пожара сухой травы, мусора и соломы в тюках.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что в 13:35 на пункт связи 11-й государственной пожарно-спасательной части сообщили о том, что загорелась тюкованная солома на территории частного домовладения по улице Виноградная села Заря в Веселиновском районе.
Пожарные, дополнительно привлекая трактор и автомобиль ЗИЛ-130 для доставки воды, в 14:02 локализовали и в 15:55 ликвидировали пожар на площади 100 м2. В общем уничтожено огнем 20 тонн соломы. Привлекалось 3 единицы техники и 7 человек. Обстоятельства и окончательную причину пожара устанавливали сотрудники полиции.
Пожары сухой травы и мусора на открытой территории зарегистрированы в Новоодесском, Витовском и Арбузинском районах на общей площади 6500 м2. К ним привело неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС к тушению привлекалось три единицы техники и девять человек.
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В пятницу, 3 апреля, на территории Николаевской области пожарные потушили четыре пожара сухой травы, мусора и соломы в тюках.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что в 13:35 на пункт связи 11-й государственной пожарно-спасательной части сообщили о том, что загорелась тюкованная солома на территории частного домовладения по улице Виноградная села Заря в Веселиновском районе.
Пожарные, дополнительно привлекая трактор и автомобиль ЗИЛ-130 для доставки воды, в 14:02 локализовали и в 15:55 ликвидировали пожар на площади 100 м2. В общем уничтожено огнем 20 тонн соломы. Привлекалось 3 единицы техники и 7 человек. Обстоятельства и окончательную причину пожара устанавливали сотрудники полиции.
Пожары сухой травы и мусора на открытой территории зарегистрированы в Новоодесском, Витовском и Арбузинском районах на общей площади 6500 м2. К ним привело неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС к тушению привлекалось три единицы техники и девять человек.