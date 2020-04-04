Пятый президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в ближайшие дни в больницы Николаева будут переданы аппараты искусственной вентиляции легких, восстановленные на средства его благотворительного фонда.

Об этом Петр Порошенко сообщил вчера, 3 апреля, в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

– Моя жена передала 10 восстановленных аппаратов ИВЛ в больницы скорой помощи. Это все, что нашли. Послезавтра это будет происходить в Николаеве, это все, что мы нашли, - заявил Петр Порошенко.

Петр Порошенко отметил, что сейчас все должны направить свои возможности и средства на преодоление эпидемии.

– Оппозиция должна всегда критиковать власть, но сейчас не то время. Сейчас нужно сделать то, что может каждый, не спрашивая, - добавил он.

Петр Порошенко, пятый президент Украины

Как известно, 27 марта, руководство больницы №4 и Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Николаева обратились в фонд Петра Порошенко с просьбой помочь с ремонтом четырех аппаратов ИВЛ, которые необходимы для лечения больных коронавирусом. Всё оборудование после завершения работ будет использоваться для медицинских нужд учреждений и для лечения больных, инфицированных коронавирусом.

Кроме того, на своей странице в социальной сети Facebook Петр Порошенко сообщил, что его благотворительный фонд и компания Roshen сейчас ищут пути поставки защитных комтюмов для врачей. Сейчас фонд переориентировал закупки и начинает покупать в Корее 100 тысяч костюмов. Он также сообщил, что кроме помощи с аппаратами ИВЛ для Николаева, фонд также восстановил 10 аппаратов для больницы Киева и помогает Ивано-Франсковску.

Напомним, что по состоянию на 4 апреля в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания COVID-19.