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Игорь Маслов, который длительное время занимал руководящие должности в компаниях Рината Ахметова, стал внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики.
Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» со ссылкой на данные от источников в Министерстве энергетики и ДТЭК.
– В пятницу (3 апреля – прим.) Игорь Маслов в статусе советника премьер-министра принимал участие в совещании по ситуации на рынке электроэнергии в Министерстве энергетики под председательством Виталия Шубина (т.в.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины – прим.), – рассказал источник «Схем» в министерстве.
Журналистам информацию про назначение также подтвердили источники в компании ДТЭК.
В Кабмине относительно назначения пообещали дать ответ позже. В ДТЭК также не стали отвечать относительно этого, отметив, что Маслов не работает в компании с февраля 2019 года. С самым Масловым журналистам не удалось связаться.
Игорь Маслов долгое время работал на руководящих должностях в структурах холдинга СКМ Рината Ахметова: начал еще с 2000-х годов. В 2003-2005 годах работал в ООО «Сервис-Инвест» (сейчас «ДТЭК Высоковольтные сети»), затем, с 2005 по 2007 – в корпорации ДТЭК.
Позже, с 2012 по 2017 Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО «ДТЭК», в 2017-2019 годах – руководителем офиса по стратегическим проектам «ДТЭК Энерго», в 2014-2019 годах – исполнял обязанности генерального директора ПАО «ДТЭК Энерго». Также Маслов работал в наблюдательных советах «ДТЭК Энерго», «ДТЭК ПЭС – Энергоуголь», «Киевэнерго».
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Игорь Маслов, который длительное время занимал руководящие должности в компаниях Рината Ахметова, стал внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики.
Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» со ссылкой на данные от источников в Министерстве энергетики и ДТЭК.
– В пятницу (3 апреля – прим.) Игорь Маслов в статусе советника премьер-министра принимал участие в совещании по ситуации на рынке электроэнергии в Министерстве энергетики под председательством Виталия Шубина (т.в.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины – прим.), – рассказал источник «Схем» в министерстве.
Журналистам информацию про назначение также подтвердили источники в компании ДТЭК.
В Кабмине относительно назначения пообещали дать ответ позже. В ДТЭК также не стали отвечать относительно этого, отметив, что Маслов не работает в компании с февраля 2019 года. С самым Масловым журналистам не удалось связаться.
Игорь Маслов долгое время работал на руководящих должностях в структурах холдинга СКМ Рината Ахметова: начал еще с 2000-х годов. В 2003-2005 годах работал в ООО «Сервис-Инвест» (сейчас «ДТЭК Высоковольтные сети»), затем, с 2005 по 2007 – в корпорации ДТЭК.
Позже, с 2012 по 2017 Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО «ДТЭК», в 2017-2019 годах – руководителем офиса по стратегическим проектам «ДТЭК Энерго», в 2014-2019 годах – исполнял обязанности генерального директора ПАО «ДТЭК Энерго». Также Маслов работал в наблюдательных советах «ДТЭК Энерго», «ДТЭК ПЭС – Энергоуголь», «Киевэнерго».