В Молдове заразились коронавирусом 215 врачей, это 28,5% от общего количества инфицированных. Более половины из них находятся в закрытых на карантин городах Сороки и Штефан-Водэ.

Об этом пишет местное издание NewsMaker со ссылкой на премьер-министра Иона Кику.

По данным на 4 апреля, коронавирус выявили у 752 жителей Молдовы, из них 12 человек, в том числе два врача, умерли.

Раньше представители власти утверждали, что многие врачи заразились в общественных местах, от родственников, приехавших из-за рубежа, или пациентов, которые скрыли, что больны.

Напомним, что впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось количество пациентов, которые находятся в интенсивной терапии. По состоянию на вечер 4 апреля оно составило 3 994 человека против 4 068 днем раньше.