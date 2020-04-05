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В Вооруженных силах Украины подтвержден третий случай заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом проинформировали в пресс-службе Командования Медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что заражение подтвердили у второго военнослужащего Киевского гарнизона. Военный с конца марта лечился в домашних условиях с симптомами острого респираторного заболевания.
– В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы, – подчеркивается в сообщении.
Военнослужащих, которые контактировали с больным при исполнении служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание COVID-19.
Ранее коронавирус был подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который находился на самоизоляции с 23-го марта, потому что контактировал с больным человеком.
Напомним, о первом случае заражения в ВСУ стало известно 2 апреля. Заболела врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта лечилась от острой респираторной инфекции.
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В Вооруженных силах Украины подтвержден третий случай заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом проинформировали в пресс-службе Командования Медицинских сил ВСУ.
Отмечается, что заражение подтвердили у второго военнослужащего Киевского гарнизона. Военный с конца марта лечился в домашних условиях с симптомами острого респираторного заболевания.
– В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат. Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы, – подчеркивается в сообщении.
Военнослужащих, которые контактировали с больным при исполнении служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию. В ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на возможное заболевание COVID-19.
Ранее коронавирус был подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона, который находился на самоизоляции с 23-го марта, потому что контактировал с больным человеком.
Напомним, о первом случае заражения в ВСУ стало известно 2 апреля. Заболела врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта лечилась от острой респираторной инфекции.