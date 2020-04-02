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По состоянию на 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.
Сообщается, что заразилась врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля она была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом — пневмония.
В тот же день, методом ПЦР у врача диагностировано заболевание COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины. Состояние ее здоровья сейчас удовлетворительное.
В госпитале определен круг контактных лиц — это 10 военнослужащих. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция. Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) — 140 человек.
Напомним, что в Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у 42-летнего мужчины. Его отправили на обсервацию, а так же изолировали врачей, контактировавших с инфицированным. Из-за сложившейся ситуации на въездах и выездах из города установят 5 блокпостов, а город в ночь на 3 апреля закроют на карантин.
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По состоянию на 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.
Сообщается, что заразилась врач Хмельницкого военного госпиталя, которая с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля она была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом — пневмония.
В тот же день, методом ПЦР у врача диагностировано заболевание COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава Украины. Состояние ее здоровья сейчас удовлетворительное.
В госпитале определен круг контактных лиц — это 10 военнослужащих. Все контактные лица осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция. Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) — 140 человек.
Напомним, что в Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусной инфекцией у 42-летнего мужчины. Его отправили на обсервацию, а так же изолировали врачей, контактировавших с инфицированным. Из-за сложившейся ситуации на въездах и выездах из города установят 5 блокпостов, а город в ночь на 3 апреля закроют на карантин.