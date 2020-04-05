Об этом рассказал представитель по экономическим вопросам и вопросам гуманитарной помощи посольства Украины в Китае Олег Малый, сообщает Громадське.

– На территории посольства действительно временно организован сбор средств медицинской защиты, среди которых сейчас насчитывается 80 тыс. защитных масок, примерно 50 тыс. медицинских перчаток, 500 единиц защитной одежды, — рассказал он.

Представитель посольства уточнил, что это лишь часть из гумпомощи. Остальная сейчас находится у их партнеров — китайских компаний, которые имеют тесные связи с Украиной.

Все гуманитарные грузы с понедельника, 6 марта, будут завозить на склад Международного аэропорта Шоуду в Пекине. Впоследствии все загрузят на борт самолета SkyUp, который, по предварительным данным, должен прилететь в первой половине апреля.

– Вопрос организации транспортировки собранных грузов важен, но пока не единственный. Почти каждый день в Китай прибывают рейсы из Украины, которые обеспечивают регулярные транспортировки собранных медицинских средств, — добавил Олег Малый.

По его данным, на сегодня, 4 апреля, объемы гуманитарной помощи, которыми занимается посольство, выглядят так: более 500 тыс. медицинских масок, более 100 тыс. масок стандартов N95 и FFP3, примерно 80 тыс. медицинских перчаток и примерно 2 тыс. медицинских очков.

Перед этим волонтеры, проживающие в Китае, жаловались, что маски, которые они собрали для Украины, лежат в посольстве, и их могут отправить. Дело в том, что маски не могут отправлять частные лица — это могут сделать только компании в качестве гуманитарной помощи.

– Компания, где работает моя подруга, принадлежит китаянке, которая окончила КНУ им. Шевченко (экономический факультет), она скооперировалась с другими китайцами, выпускниками украинских вузов, и им удалось собрать деньги на первую партию — 10 тыс. масок. Сейчас китайцы через специальный благотворительный фонд собирают деньги на новую партию для Украины — 20 тыс. масок, — писала волонтер Татьяна Корянова.

Напомним, ранее стало известно, что Украина через несколько дней отправит в Италию гуманитарную помощь, а именно, партию спиртовых дезинфекторов. Также к отправке готовят реанимационный вертолет.