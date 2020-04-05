Государственный почтовый оператор Укрпочта запустил сервис адресной доставки продуктов первой необходимости.

Об этом в видеообращении сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

– С сегодняшнего дня (4 апреля — прим.) Укрпочта запустила консьерж-сервис, и есть возможность теперь заказать продукты первой необходимости. Так, первые пакеты гречки уже поехали к гражданам сегодня, — заявил министр.

Глава ведомства также напомнил, что уже работает адресная доставка пенсий и медицинских средств.

Напомним, людям, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, будет запрещено выходить на улицу вообще, а людям, которые находятся на самоизоляции – разрешено не чаще двух раз в неделю.