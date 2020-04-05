Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в случае сильного роста заболеваемости коронавирусом в столице могут ввести запрет на передвижение на автомобилях.

Об этом он сказал в эфире Zik.

Такие меры будут введены для предотвращения «инфекционного взрыва».

– В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи и десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть вообще прекращено передвижение по улицам нашего города для частного транспорта, — сказал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что при въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную термометрию.