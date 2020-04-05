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Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в случае сильного роста заболеваемости коронавирусом в столице могут ввести запрет на передвижение на автомобилях.
Об этом он сказал в эфире Zik.
Такие меры будут введены для предотвращения «инфекционного взрыва».
– В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи и десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть вообще прекращено передвижение по улицам нашего города для частного транспорта, — сказал Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что при въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную термометрию.
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Мэр Киева Виталий Кличко допускает, что в случае сильного роста заболеваемости коронавирусом в столице могут ввести запрет на передвижение на автомобилях.
Об этом он сказал в эфире Zik.
Такие меры будут введены для предотвращения «инфекционного взрыва».
– В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи и десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть вообще прекращено передвижение по улицам нашего города для частного транспорта, — сказал Кличко.
Напомним, ранее сообщалось, что при въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную термометрию.