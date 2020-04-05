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В Черновцах произошла стрельба, в результате которой погиб 33-летний местный житель.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.
Вчера, 4 апреля, на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер.
Полиция осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев преступления и разыскивает нападавшего. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). За совершение такого преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое мужчин.
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В Черновцах произошла стрельба, в результате которой погиб 33-летний местный житель.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.
Вчера, 4 апреля, на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер.
Полиция осматривает место происшествия, опрашивает свидетелей и очевидцев преступления и разыскивает нападавшего. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). За совершение такого преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Днепре на остановке общественного транспорта на улице Титова произошла перестрелка, в результате которой пострадали двое мужчин.