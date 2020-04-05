Центр общественного здоровья МОЗ Украины объяснил украинцам, как правильно использовать медицинские маски и перчатки.

Инструкция опубликована на Facebook-странице ЦОЗ.

Отмечается, что неправильное использования медицинских масок снижает их эффективность.

– Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается, – сказано в сообщении.

Как надевать маску:

• закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот;

• маску следует менять, как только она стала влажной;

• маску следует менять каждые четыре часа.

Также указан ряд запретов, касающихся медицинских масок:

• нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;

• нельзя использовать маску повторно.

• нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности – снимите за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.

Когда нужно применять перчатки:

• когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

• когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, что передаются контактным путем;

• во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, что используются при уходе за больными.

Как снимать перчатку:

• нужно зацепить ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снять;

• следует держать снятую перчатку другой рукой в перчатке;

• нужно просунуть пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снять ее, завернув над первой перчаткой.

Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно.