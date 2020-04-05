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Центр общественного здоровья МОЗ Украины объяснил украинцам, как правильно использовать медицинские маски и перчатки.
Инструкция опубликована на Facebook-странице ЦОЗ.
Отмечается, что неправильное использования медицинских масок снижает их эффективность.
– Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается, – сказано в сообщении.
Как надевать маску:
• закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот;
• маску следует менять, как только она стала влажной;
• маску следует менять каждые четыре часа.
Также указан ряд запретов, касающихся медицинских масок:
• нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;
• нельзя использовать маску повторно.
• нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности – снимите за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.
Когда нужно применять перчатки:
• когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
• когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, что передаются контактным путем;
• во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, что используются при уходе за больными.
Как снимать перчатку:
• нужно зацепить ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снять;
• следует держать снятую перчатку другой рукой в перчатке;
• нужно просунуть пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снять ее, завернув над первой перчаткой.
Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно.
– Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток. Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты, – уточнили в ЦОЗ.
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Центр общественного здоровья МОЗ Украины объяснил украинцам, как правильно использовать медицинские маски и перчатки.
Инструкция опубликована на Facebook-странице ЦОЗ.
Отмечается, что неправильное использования медицинских масок снижает их эффективность.
– Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается, – сказано в сообщении.
Как надевать маску:
• закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот;
• маску следует менять, как только она стала влажной;
• маску следует менять каждые четыре часа.
Также указан ряд запретов, касающихся медицинских масок:
• нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком;
• нельзя использовать маску повторно.
• нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.
Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности – снимите за резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро.
Когда нужно применять перчатки:
• когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
• когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, что передаются контактным путем;
• во время работы с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, что используются при уходе за больными.
Как снимать перчатку:
• нужно зацепить ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снять;
• следует держать снятую перчатку другой рукой в перчатке;
• нужно просунуть пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снять ее, завернув над первой перчаткой.
Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно.
– Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток. Перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты, – уточнили в ЦОЗ.