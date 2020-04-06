Первые 10 тысяч специальных защитных костюмов, которые были доставлены из Китая за счет корпорации Roshen и «Благотворительного фонда Порошенко», отправлены в больницы Черновцов, Тернопольской области, Киева и Винницы.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

Как сообщает пресс-службе партии, в течение ближайшей недели у Порошенко планируют доставить такие костюмы и в другие области Украины.

— Украина сейчас оказалась перед очень серьезными вызовами. В дополнение к российской агрессии - еще эпидемия коронавирус и серьезные экономические трудности. Так же, как мы в 2014-2015 годах объединились и давали отпор российской агрессии усилиями добровольцев, волонтеров, простых граждан. Так же, как тогда мы собирали бронежилеты, разгрузки, наиболее необходимым и почти уничтоженной украинской армии. Так же сейчас мы должны защитить наших врачей, ибо именно они сейчас на переднем фронте борьбы с коронавирусом, - заявил Пётр Порошенко.

По его словам, врачи должны быть одеты в защитные костюмы, иметь качественные маски, качественные противовирусные очки, бахилы, перчатки, главное иметь оборудование и лекарства для того, чтобы спасать украинцев. Также Порошенко подчеркнул, что на мировом рынке сейчас огромный ажиотаж вокруг медсредств.

— Фактически там, где мы заказали 70 тысяч, сейчас завод пытается сорвать нам контракт, потому что приехали русские с чемоданами денег и пытаются перехватить наш контракт. Но мы точно поставим в Украину необходимое количество защитных костюмов. Сегодня уже костюмы ушли в наиболее пораженные регионы Украины. Это Черновцы и Тернополь. Часть останется в Киеве, часть поедет в Винницу. И в конце концов в течение недели мы сделаем, чтобы в каждом областном центре врачи имели чем защищаться. Только при этих условиях они смогут оказывать качественную медицинскую помощь украинцам, - добавил Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что среди умерших от коронавируса в Украине преобладают женщины.