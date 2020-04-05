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Королева Елизавета II выступила с телеобращением к жителям Великобритании и стран Содружества.
Об этом сообщает Медуза.
Королева, в частности, поблагодарила всех работающих в Национальной системе здравоохранения (NHS).
— Каждый час вашей трудной работы приближает нас к тому, чтобы вернулись более нормальные времена», — рассказала королева, добавив, что и она, и вся страна высоко ценят работу всех в NHS.
Также Елизавета II поблагодарила тех, кто выполняет предписание властей и остается дома, чтобы снизить распространение коронавируса. «Вместе мы боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы сохраним единство и решительность, то мы это преодолеем», — сказала королева.
Королева подчеркнула, что хочет, чтобы все жители страны «могли гордиться тем, как они встретили этот вызов», чтобы в будущем о них говорили, что «британцы этого поколения были так же сильны, как и остальные».
— Гордость за то, кто мы есть, не является частью нашего прошлого, она определяет наше настоящее и наше будущее. Несмотря на то, что нам еще многое предстоит пережить, мы должны утешаться тем, что лучшие дни вернутся: мы снова будем вместе с нашими друзьями, снова будем вместе с нашим семьями, мы снова встретимся», — рассказала королева в своем обращении к жителям Великобритании и стран Содружества.
Ранее сообщалось, что врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов.
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Королева Елизавета II выступила с телеобращением к жителям Великобритании и стран Содружества.
Об этом сообщает Медуза.
Королева, в частности, поблагодарила всех работающих в Национальной системе здравоохранения (NHS).
— Каждый час вашей трудной работы приближает нас к тому, чтобы вернулись более нормальные времена», — рассказала королева, добавив, что и она, и вся страна высоко ценят работу всех в NHS.
Также Елизавета II поблагодарила тех, кто выполняет предписание властей и остается дома, чтобы снизить распространение коронавируса. «Вместе мы боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы сохраним единство и решительность, то мы это преодолеем», — сказала королева.
Королева подчеркнула, что хочет, чтобы все жители страны «могли гордиться тем, как они встретили этот вызов», чтобы в будущем о них говорили, что «британцы этого поколения были так же сильны, как и остальные».
— Гордость за то, кто мы есть, не является частью нашего прошлого, она определяет наше настоящее и наше будущее. Несмотря на то, что нам еще многое предстоит пережить, мы должны утешаться тем, что лучшие дни вернутся: мы снова будем вместе с нашими друзьями, снова будем вместе с нашим семьями, мы снова встретимся», — рассказала королева в своем обращении к жителям Великобритании и стран Содружества.
Ранее сообщалось, что врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов.