Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине будут вынуждены носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов.

Об этом сообщил президент медцентра SUNY Downstate Medical Center Уэйн Райли, передает РБК-Украина.

По его словам, в учреждении халатов для медперсонала хватит лишь на полтора дня.

— Мы не можем ждать, когда нас обеспечат госзапасом. Как нам известно, госзапас истощен. Поэтому нам нужно быть изобретательными, - рассказал Уэйн Райли.

Отметим, что Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что благодаря действиям властей, работающих на опережение, в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.