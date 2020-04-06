Только 2,5% украинских журналистов не чувствуют обеспокоенности из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Такие результаты анонимного опроса медийшиков, который провел Институт массовой информации, сообщили в организации.

Вместе с тем, 97% опрошенных ИМИ журналистов чувствуют обеспокоенность. Из них 14,5% чувствуют напряженную тревогу, 60% - средний уровень обеспокоенности, и 15% - незначительное волнение.

Среди симптомов, которые могут свидетельствовать об эмоциональном напряжении, преобладают: усталость или злость (18% опрошенных журналистов), раздражительность (14%) и проблемы с концентрацией внимания (13%). Еще 9% респондентов имеют проблемы со сном. У 7% увеличилась физическая боль в определенных частях тела и еще 7% заявили о депрессии.

Для 78,5% опрошенных медийщиков в данный момент недостаточно информации от специалистов, которая бы объясняла, как реагирует психика на сложившуюся ситуацию.

Опрос показал, что 84% журналистов соблюдают режим самоизоляции, а 12% не имеют такой возможности. Только 4% не соблюдают карантин и не собираются этого делать.

Исследование проводилось методом анонимного анкетного опроса. Всего было получено 200 ответов от журналистов, 77% из них работают в онлайн-медиа, 10% в печатных, 9% на телевидении, 4% на радио. 64,5% женщины и 35,5% мужчины. 60% - журналисты со всех регионов Украины, 40% - журналисты из Киева. Исследование проводилось в течение 19 - 24 марта.