Первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко и компании «Рошен», которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Порошенко.

В частности, в больницы Черновицкой области — 1500 комплектов, города Киева — 3050 комплектов, Винницкой области — 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) — 400 комплектов, Чернигова — 1050 комплектов, Белой Церкви — 700 комплектов и Броваров (Киевская область) — 600 комплектов.

200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 — Ивано-Франковской. 200 комплектов — в Одесскую область, 150 — в Ровенскую область. 150 комплектов поступит в Черкасскую, еще 100 — на Закарпатье.

Отмечается, что Фонд Порошенко и компания «Рошен» уже закупили 30 тысяч защитных костюмов для медицинских работников из Китая, и еще 100 тысяч закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле.

Также кондитерская корпорация «Рошен» закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Их должны доставить в Украину через две недели.

Такие аппараты дают возможность оперативно выявлять пневмонию у коронавирусных пациентов. В компании сообщили, что аппараты были заказаны еще в марте, однако из-за необычайного ажиотажа на глобальном рынке оборудование можно получить не раньше середины апреля.

Ранее Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.