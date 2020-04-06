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Первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко и компании «Рошен», которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда Порошенко.
В частности, в больницы Черновицкой области — 1500 комплектов, города Киева — 3050 комплектов, Винницкой области — 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) — 400 комплектов, Чернигова — 1050 комплектов, Белой Церкви — 700 комплектов и Броваров (Киевская область) — 600 комплектов.
200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 — Ивано-Франковской. 200 комплектов — в Одесскую область, 150 — в Ровенскую область. 150 комплектов поступит в Черкасскую, еще 100 — на Закарпатье.
Отмечается, что Фонд Порошенко и компания «Рошен» уже закупили 30 тысяч защитных костюмов для медицинских работников из Китая, и еще 100 тысяч закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле.
Также кондитерская корпорация «Рошен» закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Их должны доставить в Украину через две недели.
Такие аппараты дают возможность оперативно выявлять пневмонию у коронавирусных пациентов. В компании сообщили, что аппараты были заказаны еще в марте, однако из-за необычайного ажиотажа на глобальном рынке оборудование можно получить не раньше середины апреля.
Ранее Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.
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Первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко и компании «Рошен», которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда Порошенко.
В частности, в больницы Черновицкой области — 1500 комплектов, города Киева — 3050 комплектов, Винницкой области — 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) — 400 комплектов, Чернигова — 1050 комплектов, Белой Церкви — 700 комплектов и Броваров (Киевская область) — 600 комплектов.
200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 — Ивано-Франковской. 200 комплектов — в Одесскую область, 150 — в Ровенскую область. 150 комплектов поступит в Черкасскую, еще 100 — на Закарпатье.
Отмечается, что Фонд Порошенко и компания «Рошен» уже закупили 30 тысяч защитных костюмов для медицинских работников из Китая, и еще 100 тысяч закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле.
Также кондитерская корпорация «Рошен» закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Их должны доставить в Украину через две недели.
Такие аппараты дают возможность оперативно выявлять пневмонию у коронавирусных пациентов. В компании сообщили, что аппараты были заказаны еще в марте, однако из-за необычайного ажиотажа на глобальном рынке оборудование можно получить не раньше середины апреля.
Ранее Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предупреждению, контролю, диагностике и лечению короновируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь