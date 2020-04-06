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Министерство иностранных дел Украины направило Ирану ноту относительно высказываний иранского депутата об уничтожении самолета МАУ под Тегераном.
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
— Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения, — говорится в сообщении.
Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал уничтожение пассажирского самолета «хорошим исполнением обязанностей».
— Силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным, — цитирует его заявление Al Arabiya.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
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Министерство иностранных дел Украины направило Ирану ноту относительно высказываний иранского депутата об уничтожении самолета МАУ под Тегераном.
Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
— Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения, — говорится в сообщении.
Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал уничтожение пассажирского самолета «хорошим исполнением обязанностей».
— Силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным, — цитирует его заявление Al Arabiya.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь