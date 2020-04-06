Министерство иностранных дел Украины направило Ирану ноту относительно высказываний иранского депутата об уничтожении самолета МАУ под Тегераном.

Об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

— Мы глубоко обеспокоены заявлениями представителя парламента Исламской Республики Иран, поэтому наше посольство в Тегеране безотлагательно направило в Министерство иностранных дел Ирана ноту с требованием предоставить соответствующие разъяснения, — говорится в сообщении.

Член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Ирана Хассан Норузи назвал уничтожение пассажирского самолета «хорошим исполнением обязанностей».

— Силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным, — цитирует его заявление Al Arabiya.

Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.