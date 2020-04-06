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К рассмотрению так называемого «антиколомойского» законопроекта подано 13 тысяч поправок.
Об этом в Telegram написал нардеп Александр Качура.
— По состоянию на вечер 13 тысяч поправок (к № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы - прим.). А я говорил, что надо голосовать в целом закон, — написал Александр Качура.
Напомним, принятие Законов о банках и рынке земли является условием для получения кредитной поддержки МВФ. Украина рассчитывает получить до $10 миллиардов от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.
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К рассмотрению так называемого «антиколомойского» законопроекта подано 13 тысяч поправок.
Об этом в Telegram написал нардеп Александр Качура.
— По состоянию на вечер 13 тысяч поправок (к № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы - прим.). А я говорил, что надо голосовать в целом закон, — написал Александр Качура.
Напомним, принятие Законов о банках и рынке земли является условием для получения кредитной поддержки МВФ. Украина рассчитывает получить до $10 миллиардов от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь