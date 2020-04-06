К рассмотрению так называемого «антиколомойского» законопроекта подано 13 тысяч поправок.

Об этом в Telegram написал нардеп Александр Качура.

— По состоянию на вечер 13 тысяч поправок (к № 2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы - прим.). А я говорил, что надо голосовать в целом закон, — написал Александр Качура.

Напомним, принятие Законов о банках и рынке земли является условием для получения кредитной поддержки МВФ. Украина рассчитывает получить до $10 миллиардов от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.