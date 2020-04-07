Власти рассматривают возможность поэтапного смягчения карантина, которое должно начаться уже в апреле.

Об этом LB.ua стало известно из своих источников.

Согласно этому плану, с 14 апреля откроются небольшие магазины площадью до 400 кв. м, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади.

С 1 мая откроются остальные магазины, торговые центры, парикмахерские.

С середины мая возобновится учебный процесс в школах. Также разрешат принимать посетителей ресторанам (сейчас они работают только на вынос или доставку) и косметическим салонам.

В то же время открывать границы пока не планируют. Они могут остаться на замке до конца июня, аэропорты также работать не будут. Ограничения на выезд будут зависеть от развития ситуации.

Празднование Пасхи запрещать не будут. Нынешние ограничения не позволяют ходить по гостям, но ходить по квартирам и проверять соблюдение этих правил полиция не будет.

Ранее сообщалось, что инистерство цифровой трансформации разработало и запустило приложение «Дій вдома», которое мониторит соблюдение самоизоляции людей, которые вернулись из-за границы, лечатся дома или тех, у кого есть подозрения на коронавирус или были контакты с заболевшими.

Напомним, что ограничения по использованию общественного транспорта в Николаеве, которые ранее ввел Кабинет министров, начнут действовать с четверга, 9 апреля.

Отметим, что правительство Чехии уже решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.