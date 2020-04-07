Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко заявила, что так называемый «антиколомойский» закон о банках, который является обязательным условием для получения программы МВФ, на этой неделе явно не будет выноситься в зал.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Ирина Геращенко также сообщила, что фракция подала в законопроект всего 5 поправок.

«Банковский закон, принятие которого так необходимо для поддержки украинской экономики, состоит из 16 тысяч 95 слов — и в этот закон в течение недели подали 16 тысяч 397 поправок. К каждому слову — по поправке. Кто же они — авторы этих поправок? В основном это — «слуги». Некоторые из них подали по 4 тысячи поправок, по полторы тысячи. И цель здесь совершенно очевидна — заблокировать принятие этого закона или отсрочить его на полгода», — отметила она.

Депутат подчеркнула, что подобные действия могут привести к дефолту Украины.

«От дефолта точно выиграют олигархи, которые стоят за этими депутатами-авторами поправок, и точно потеряют простые украинцы. Потому что дефолт — это гиперинфляция, это девальвация гривни, это очень серьезный рост безработицы», — сказала Ирина Геращенко.

Она также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Офиса Президента Зеленского, правительства и руководства парламента.

«Все молчат и делают вид, что не знают, что эти 16 тысяч 397 поправок могут просто заблокировать принятие не только закону, но и получение Украиной столь необходимого кредита МВФ», — отметила Ирина Геращенко.

Она также напомнила, что в новом созыве парламента фракция «Слуга народа» постоянно обвиняла предшественников в неэффективности и требовала ограничить количество поправок к законопроектам.

«А что мы видим сегодня? Наша фракция подала только пять — не пятьдесят, не пять тысяч, а пять поправок в закон о банках. Так же, как с законом о земле, мы подали только 37 поправок», — отметила она.

Ирина Геращенко также заявила, что «слуги» злоупотребляют «законодательным спамом».

«И при этом Офис президента молчит. Почему это происходит? Ну, возможно потому, что неделю назад просто были определенные политические игрища, когда президент приехал в парламент, сделал красивое заявление, сняв маску — «прошу вас всех, давайте примем эти законы, показав таким образом нашим европейским партнерами, что мы движемся в сторону реформ и от олигархов». На самом деле когда олигархи включили механизм своих лоббистов, то никто против этого и не выступает. По крайней мере, публично мы этого не слышали», — отметила Ирина Геращенко.

Ранее бывший владелец ПриватБанка, олигарх Игорь Коломойский прокомментировал внесение депутатами, в частности бывшими работниками его телеканала «1+1», 16 тысяч 335 поправок в законопроект, который должен предотвратить возвращение ПриватБанка в его собственность.